Diretta Lipsia-Real Madrid ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto alla Red Bull Arena dove il Real Madrid sarà ospite del Lipsia nel match valido per gli ottavi di finale di Champions League . La squadra di Ancelotti è arrivata fin qui senza mai perdere: i Blancos hanno dominato il gruppo C vincendo tutte le gare, subendo solo 7 reti e chiudendo a 18 punti davanti al Napoli . Il Real vola anche nella Liga spagnola dove è reduce dal poker servito al Girona nella sfida scudetto . Anche il Lipsia ha passato agevolmente il suo girone in Champions, perdendo solamente la doppia sfida contro il Manchester City ma vincendo tutte e quattro le altre gare. In Bundesliga la squadra di Rose si sta riprendendo: dopo tre sconfitte consecutive, sono arrivati quattro punti che hanno consolidato il quinto posto in solitaria, a soli tre punti di distacco dalla zona Champions League.

Lipsia-Real Madrid: diretta tv e streaming

Lipsia-Real Madrid, gara valida per gli ottavi di finale di Champions League e in programma alle ore 21 alla Red Bull Arena di Lipsia, sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Canale 5 e Sky e in streaming su Mediaset Infinity, Now e SkyGo. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Lipsia-Real Madrid

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Henrichs, Orban, Klostermann, Raum; Olmo, Seiwald, Schlager, Simons; Openda, Sesko. Allenatore: Rose. A disposizione: Blaswich, Zingerle, Simakan, Bitshiabu, Lukeba, Kampl, Elmas, Baumgartner, Poulsen. Indisponibili: Haidara. Squalificati: -.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Brahim Diaz; Rodrygo, Vinicius. Allenatore: Ancelotti. A disposizione: Kepa, Fran Gonzalez, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Carrillo, Jacobo, Modric, Ceballos, Mario Martin, Nico Paz, Guler, Joselu. Indisponibili: Alaba, Bellingham, Courtois, Militao, Rudiger. Squalificati: -.

Arbitro: Peljto (Bosnia)

Assistenti: Ibrisimbegovic-Beljo

IV uomo: Gigovic

Var: Van Boekel (Olanda)

Avar: Higler