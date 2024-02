Diretta Copenaghen-Manchester City ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

COPENAGHEN (DANIMARCA) - Torna la Champions League. Ad aprire il programma degli ottavi di finale sono proprio i campioni in carica del Manchester City che, alle 21, fanno visita al Copenaghen. I Citizens hanno fatto l'en plein nella fase a gironi conquistando sei vittorie in sei incontri come solo il Real Madrid e, come se non bastasse, hanno fatto registrare il miglior attacco con 18 reti, una media di tre a partita. La formazione di Pep Guardiola è anche reduce da sei vittorie di fila in campionato e nell'ultimo turno (2-0 all'Everton) ha anche ritrovato i gol di Haaland che, con una doppietta, è tornato ad esultare a distanza di 74 giorni dall'ultima volta. L'attaccante norvegese, rimasto ai box per quasi due mesi a causa di un sovraccarico, non segnava infatti dal 28 novembre, nel 3-2 contro il Lipsia nella penultima giornata della fase a gironi di Champions League. Di fronte ci sarà il Copenaghen, tra le rivelazioni del torneo. I danesi hanno chiuso il Girone A alle spalle del Bayern Monaco, piazzandosi però davanti a Galatasaray (retrocesso in Europa League) e Manchester United (fuori dalle coppe europee). La squadra di Jacob Neestrup, però, arriva da due sconfitte consecutive in campionato e ha perso la vetta della classifica (ora al primo posto c'è il Midtjylland, a +3, e secondo il Bröndby, a +1). Il ritorno si disputerà mercoledì 6 marzo in Inghilterra.