Sarri e il Bayern in crisi: "In Champions si trasforma. Lazio con faccia tosta"

ROMA - La Lazio di Maurizio Sarri si prepara ad ospitare il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Mercoledì, ore 21, i biancocelesti cercano di sorprendere i campioni di Germania in carica senza timori reverenziali come auspica l'allenatore: "Pensando che non sia impossibile. Se partiamo dal presupposto che sia impossibile, è una partita già persa. Dobbiamo andare con fiducia, con entusiasmo, bisogna provarci a tutti i costi, una bella faccia tosta senza avere secondi pensieri. Sulla carta sono favoriti, vediamo cosa dirà il campo. Bisogna soffrire tutti insieme, da collettivo. Ci saranno difficoltà da affrontare e da superare, questo è inevitabile quando le squadre sono di questa levature. Dobbiamo fare tutto il contrario rispetto all'Inter, quando siamo stati in balia degli eventi, domani invece gli eventi bisogna affronta".

L'operazione leggerezza

"Momenti di pesantezza vengono fuori inevitabilmente, soprattutto quando lavori per 3-4 anni con lo stesso allenatore. Non bisognerebbe mai scordarsi che noi facciamo un gioco, e il gioco si fa divertendosi. Non parlo di diventare superficiale, penso che bisogna tornare ad avere il senso del divertimento in campo con tutte le responsabilità che ci dobbiamo assumere. Se si spegne il bambino anche l'adulto si spenge, rende meno e fa divertire meno chi lo segue. Siamo dei privilegiati, facciamo per lavoro qualcosa che avremmo fatto non gratis, anche pagando".

La sfida al Bayern Monaco

"Mi aspetto una squadra forte. Queste squadre possono sbagliare qualche partita in campionato, ma in Champions non sbagliano. Anni fa dovevo preparare una partita con il Real e mi sono messo a vedere le partite di campionato e ho avuto una sensazione. In campo, però, ne ho avuta un’altra, era molto più forte - aggiunge - Se dico alla squadra di giocare con entusiasmo, con fiducia e poi gli vado a mettere un difensore in più, non sono credibile neanche con i giocatori. Facciamo la nostra partita, senza secondi pensieri. Poi sarà il campo a farci fare una partita diversa rispetto a quella che vorremmo fare, ma lasciamo che sia il campo a farlo"

Sarri e il rapporto con la società

"Cosa serve alla società? Ci penserà il presidente, io gli ho detto solamente quello che penso. Si parla tutti, di tante possibilità varianti, poi vincono i campionati le squadre che hanno il maggior fatturato. Poi ci sono casi straordinari che si ricordano per vent'anni. Penso si possa far bene anche non essendo una delle maggiori potenze internazionali, poi alla fine gli investimenti sono determinanti".