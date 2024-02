Al Real Madrid di Carlo Ancelotti mancava Bellingham, ma con un Brahim Diaz così qualcuno magari non se ne è accorto. La trasferta sul campo del Lipsia poteva risultare insidiosa ma l'ex milanista è salito in cattedra: sua la rete, al termine di un'incredibile percussione, che ha deciso l'ottavo di finale d'andata di Champions League al terzo minuto del secondo tempo alla Red Bull Arena. Un 1-0 in trasferta molto prezioso, da cui ripartire al Bernabeu il prossimo 6 marzo.