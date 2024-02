Diretta Psg-Real Sociedad ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Segui la diretta di Psg-Real Sociedad su Tuttosport.com

Dove vedere Psg-Real Sociedad: streaming e diretta tv

La sfida tra Psg e Real Sociedad è in programma questa sera alle 21 al Parco dei Principi di Parigi. Il match di Champions League verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 (201). Sarà possibile seguire la sfida valevole per l'andata degli ottavi di finale anche in streaming su NOW e Infinity+.

Le probabili formazioni di Psg-Real Sociedad

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Danilo, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Mbappé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.

A disposizione: Navas, Tenas, Bernat, Mukiele, Beraldo, Ugarte, Soler, Lee, Ramos, Kolo Muani, Asensio.

Indisponibili: Nuno Mendes, Kimpembe, Skriniar.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Ugarte, Lucas Hernandez, Skriniar, Hakimi.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galán; Merino, Zubimendi, Brais Mendez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. Allenatore: Imanol.

A disposizione: Marrero, Fraga, Zakharyan, Gonzalez de Zarate, Olasagasti, Sadiq, Pacheco, André Silva, Turrientes, Magunazelaia, Pablo Marín, Aramburu.

Indisponibili: Odriozola, Carlos Fernández, Tierney, Becker, Ahien.

Squalificati: Elustondo.

Diffidati: Merino, Zubeldia.

ARBITRO: Guida (Italia). ASSISTENTI: Carbone-Paretti. QUARTO UFFICIALE: Maresca. VAR: Valeri. AVAR: Di Paolo.

Psg-Real Sociedad: scopri tutte le quote