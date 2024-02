Quando la Champions si fa dura, il Bayern Monaco ricomincia a giocare

Da quando la vittoria della Bundesliga è diventata una routine, al Bayern Monaco le stagioni vengono valutate soprattutto, se non esclusivamente, in base al cammino in Champions League . Se si esclude il ko ai quarti di finale del 2022 contro il Villarreal con Nagelsmann al timone, è raro trovare occasioni in cui i pluricampioni di Germania in carica si sono trovati a fare i conti con delle eliminazioni contro squadre sulla carta meno quotate. Nel 2023 il Manchester City , il Psg nel 2021, il Liverpool nel 2019, il Real Madrid nelle due edizioni precedenti e anche nel 2014, più Barcellona nel 2015 e Atlético nel 2016. Tendenza che si conferma anche andando indietro negli anni. Insomma, quando ha le carte per essere la favorita, raramente delude le aspettative.

Bayern, la Bundesliga a rischio

Mai in questo ciclo più che decennale i bavaresi erano arrivati a febbraio correndo il serio rischio di non confermarsi campione di Germania e con la prospettiva di chiudere la prima stagione dal 2012 con zero titoli, visto che sono già sfumati sia la Supercoppa (persa ad agosto contro il RB Lipsia) che la Coppa di Germania (eliminazione al secondo turno contro il Saarbrücken, squadra di terza serie). Quello che trova la Lazio è un Bayern ferito, reduce dalla disfatta contro il Bayer Leverkusen di domenica che lo ha spedito a -5 dalla vetta: un 3-0 che ha scoperchiato il vaso di Pandora di malintesi, scelte sbagliate, confusione e decisioni forse affrettate. Polemiche condensate in pochi giorni, simboleggiate dallo sfogo di Thomas Müller nell’immediato post partita («noi giocatori dobbiamo metterci gli attributi») e culminate nel cartello appeso all’esterno di Säbener Strasse, centro tecnico del Bayern, in cui si chiedeva di cacciare Thomas Tuchel.

Tuchel, la posizione al Bayern

La posizione del tecnico per ora non sembra ancora davvero a repentaglio, ma potrebbe diventarlo se dovesse arrivare l’eliminazione agli ottavi di Champions League. «C’è una discrepanza tra quello che produciamo in allenamento e facciamo vedere in partita, è come un fardello che ci portiamo dietro», ha ammesso ieri il tecnico, che non ha voluto rivelare dettagli sulla formazione - «so quanto sono intelligenti le squadre italiane e quindi non dirò nulla sulla formazione in questa conferenza stampa» - ma tutto lascia pensare che, rispetto a quanto visto alla BayArena, dovrebbero rientrare nell’undici sia Joshua Kimmich che Thomas Müller, partiti sabato dalla panchina rispettivamente per problemi fisici e per scelta tecnica. Probabile anche un ritorno alla difesa a quattro. Tra il match di stasera all’Olimpico e il ritorno tra tre settimane, Tuchel si gioca una buona fetta di futuro in Baviera: «anche se il Bayern Monaco perde, il sole sorge lo stesso», ha dichiarato ieri. Le prossime albe però potrebbe vederle lontano dalla Baviera.