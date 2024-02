Lazio, impresa Champions: Bayern battuto. Mbappé trascina il Psg

Mbappè-Barcola: il PSG batte la Real Sociedad

Il Paris Saint-Germain non sbaglia l'andata degli ottavi contro la Real Sociedad. Tra le mura dei Parco dei Principi i parigini si sono imposti per 2-0 con Kyllian Mbappé a timbrare il cartellino in un match dove gli spagnoli hanno spaventato più volte i padroni di casa nel primo tempo.

Parigini che tremano ad inizio match con Andrè Silva che sfiora il palo dopo 60" ma al 6' Mbappé ha l'occasione per sbloccare il parziale con il diagonale destro in contropiede ben parato da Alex Remiro. L'ex Milan regala un altro brivido a Donnarumma sempre sfiorando il palo ma questa volta di testa al 22'. L'aggressività degli spagnoli impedisce al PSG di esplodere in contropiede e al 45' la traversa salva i padroni di casa sul tiro di Merino. Nel secondo tempo il Paris cambia marcia: gol al 58' di Mbappé, rapace sul secondo palo ad allungare la gambe e correggere in porta il colpo di testa di Marquinos, e poi al 71' il raddoppio con una grande azione personale sulla sinistra di Barcola che entra in area e batte Alex Remiro.