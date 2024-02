Psg-Real Sociedad: gol e highlights del successo di Luis Enrique e Mbappé

Non solo Lazio-Bayern Monaco, nella notte di Champions League di mercoledì 14 febbraio anche il Psg ha superato la Real Sociedad. Al Parco dei Principi Mbappé e soci hanno vinto con il risultato di 2 a 0 contro i baschi anche se con qualche fatica e un pizzico di sofferenza, soprattutto nella prima frazione. E' successo tutto nella ripresa perché prima è stato bravo Kylian a inserirsi sul colpo di testa di Marquinhos e siglare il vantaggio. Poi verso il finale l'azione dalla sinistra di Barcola ha sfondato la difesa spagnola ed è riuscito con un tocco delicato a firmare il raddoppio. Tante emozioni anche in terra parigina in un'altra gara intensa e tutta da vivere anche al ritorno.