Morata convocato per Inter-Atletico? Le novità sulle condizioni di Alvaro

MADRID (Spagna) - Alvaro Morata potrebbe essere la grande, inaspettata novità in vista degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter , con l'andata in programma martedì allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. L'ex Juventus, uscito in lacrime alla fine del primo tempo durante la sfida persa contro il Siviglia 1-0 al Ramón Sánchez-Pizjuán, aveva svolto gli esami strumentali che avevano evidenziato "una contusione ossea e una distorsione del legamento laterale interno del ginocchio destro".

Morata si allena

Nell'allenamento odierno, il primo dei due previsti come preparazione al match con i nerazzurri di Simone Inzaghi, Alvaro Morata ha lavorato parzialmente con il resto dei compagni, partecipando a duelli uno contro uno e non mostrando difficoltà a scattare, dribblare e calciare in porta. Ciò infonde grande fiducia nel tecnico Simeone, convinto che possa così anticipare i tempi di recupero rispetto alle 2-3 settimane inizialmente preventivate. L'ex Juve, fa sapere Marca, sta recuperando in fretta e, in particolare negli ultimi giorni, ha fatto grandi miglioramenti e non è utopia pensare che possa rientrare nella lista dei convocati.