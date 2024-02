Diretta Inter-Atletico Madrid ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Accumulato un discreto vantaggio sulle inseguitrici in campionato (+9 sulla Juve e +11 sul Milan, con la gara contro l'Atalanta da recuperare il 28 febbraio), l'Inter alle ore 21, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, ospita l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri stanno vivendo un periodo straordinario e nel 2024 hanno collezionato otto vittorie in altrettante partite disputate. Messo in bacheca il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana vinta a Riad battendo la Lazio in semifinale (3-0) e il Napoli nell'ultimo atto (1-0), la squadra di Simone Inzaghi vuole sognare in grande dopo aver accarezzato la coppa dalle grandi orecchie perdendo in finale a Istanbul lo scorso 10 giugno contro il Manchester City di Guardiola. Lautaro e compagni sono attesi alla prova del nove contro un avversario davvero ostico. I Colchoneros, che hanno chiuso il Gruppo E davanti alla Lazio, sono ormai distanti dalla vetta della classifica in Liga, ma in Champions League hanno sempre fatto bene. Simeone, dopo i biancocelesti, torna a sfidare il proprio passato: ha giocato in nerazzurro dal 1997 al 1999. L'unico precedente ufficiale tra le due formazioni risale alla finale di Supercoppa Europea del 2010 vinta 2-0 dagli spagnoli di Quique Sanchez Flores contro i nerazzurri di Rafa Benitez. La sfida di ritorno si giocherà mercoledì 13 marzo al Wanda Metropolitano.