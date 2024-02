Diretta Psv-Borussia Dortmund ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EINDHOVEN (Olanda) - Seconda settimana dell'andata degli ottavi di finale di Champions League con il Borussia Dortmund chiamato a dare un segnale a casa del Psv Eindhoven. Il 2024 dei gialloneri è iniziato tra alti e bassi, sia in termini di prestazioni che di risultati: 4 vittorie, 14 punti in 6 partite ma anche due pareggi che hanno lasciato l’amaro in bocca contro Wolfsburg e Heidenheim e un senso generale di insoddisfazione. A regalare un sorriso alla squadra di Terzic ci sta pensando però Ian Maatsen, uno dei due acquisti di gennaio, insieme a Jadon Sancho: dal suo arrivo ha saltato solo un paio di minuti nel finale di match contro il Friburgo, vinto 3-0. Dal canto suo il Psv sta marciando verso il titolo in Eredivisie al ritmo di 20 vittorie e 2 pareggi. In stagione hanno perso soltanto con il Feyenoord in coppa e con l’Arsenal nel girone, chiuso al secondo posto.