Tifosi Inter, è già sfida all'Atletico: dal megafono parte l'inno del Real

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Inter-Atletico Madrid , gara valida per l'andata degli ottavi di Champions League . Una sfida che avrà un sapore particolare, vista la scomparsa nelle scorse ore della leggenda nerazzurra Andy Brehme e con la squadra di Simone Inzaghi che indosserà il lutto al braccio per il match contro i Colchoneros. Intanto i tifosi delle due squadre stanno vivendo insieme le ore antecedenti alla gara.

Inter-Atletico, sfida a suon di cori

Due gruppi sostanziosi di sostenitori, uno pro Inter e l'altro pro Atletico, si sono "sfidati" davanti al Duomo a suon di cori. Un momento vissuto in maniera assolutamente pacifica, con i supporter delle due squadre che a distanza di una manciata di metri sostenevano i propri beniamini. In un clima cordiale c'è stato un momento anche di ilarità: i tifosi spagnoli erano intenti a cantare il proprio inno ("Atleti, Atleti, Atletico de Madrid. Jugando, ganando, peleas como el mejor", per intenderci). Ma i sostenitori rojiblancos stati interrotti da un tifoso dell'Inter che, munito di megafono, ha fatto partire l'inno... del Real Madrid. E così il fischio d'inizio di Inter-Atletico si avvicina, tra un coro per i nerazzurri, uno per i Colchoneros, e un "Hala Madrid ...y nada mas" per il Real.