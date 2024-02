Inter, né Lautaro né Thuram: il muro Atletico cade nel finale con Arnautovic

L'Inter vince 1-0 a San Siro contro l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Simone Inzaghi si aggiudica così il primo round contro Simeone e ottiene un buon vantaggio in vista della gara di ritorno a Madrid in programma il 13 marzo. Il primo tempo della gara è stato decisamente bloccato, in una partita molto tattica, con i nerazzurri che si sono resi pericolosi solamente con un colpo di testa di Lautaro. Nella ripresa, invece, la squadra di Inzaghi è cresciuta e ha creato due occasioni nitide ma Arnautovic, entrato al posto dell'infortunato Thuram, ha sprecato entrambe le opportunità per sbloccare l'incontro. Al 79', però, l'austriaco si è poi fatto perdonare e ha fatto esplodere San Siro mettendo in porta la ribattuta di Oblak su un tiro di Lautaro. Regalando ai nerazzurri una vittoria importantissima in vista del ritorno a Madrid.