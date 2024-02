Infortunio Griezmann, il comunicato dell'Atletico: recupera per l'Inter?

L'Atletico Madrid ha reso note le condizioni di Antoine Griezmann, rimasto vittima di un infortunio durante l'andata degli ottavi di Champions League persa contro l'Inter (1-0): distrosione alla caviglia destra per l'attaccante francese. Griezmann è uscito al 78' lasciando il campo con una smorfia di dolore. Al suo posto è entrato Angel Correa. Nel post-partita Simenone aveva detto di non essere particolarmente preoccupato dall'entità del problema fisico ma, all'indomani della sconfitta contro i nerazzurri, il club spagnolo ha confermato "una moderata distorsione" alla caviglia destra per 'Grizou'.