Italia, suggestione Europa: 11 squadre nelle coppe? L'incredibile scenario

D ’accordo: niente più gironi ma una sola classifica, i playoff per gli ottavi (prime 8 classificate, sfide dalla 9ª alla 24ª e non si partecipa più alla Coppa inferiore) e le quattro squadre in più. Ma in concreto cosa cambierà nelle abitudini dei tifosi che vorranno seguire le tre competizioni europee? Tutte le partite continueranno a essere disputate il martedì e il mercoledì (2 alle 18.45 e 7 alle 21.05), tranne l’ultima giornata che si giocherà in contemporanea «per dare prevalenza alla cortezza della competizione rispetto alle esigenze televisive» ha spiegato Giorgio Marchetti .

Nuova Champions, la grande novità

Ma la grande novità è la cosiddetta “settimana esclusiva” in cui nelle giornate del martedì, mercoledì e giovedì (ecco che sbuca il “terzo giorno”!) si giocheranno solo le partite di una delle tre Coppe. Le squadre giocheranno otto partite, due in più rispetto ad ora (ma potrebbero essere quattro se parteciperanno ai playoff per gli ottavi). Si affronteranno otto squadre diverse, giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta: le squadre saranno inizialmente inserite in quattro fasce in base al ranking e non saranno possibili derby tra club della stessa Nazione, se non in casi eccezionali.