Bayern-Lazio, Sarri: “Dobbiamo essere coraggiosi, nulla è impossibile”

Le dichirarazioni di Ciro Immobile

In conferenza stampa anche Ciro Immobile: "Non dobbiamo portarci dietro strascichi di nervosismo. Per noi è importante poter giocare domani e buttare via le scorie della partita con il Milan che è stata fatta bene e dove non meritavamo di perdere. Saremmo dei pazzi a pensare che non sarà un ambiente infernale perché ci stiamo giocando la storia. Questa è una partita carica di responsabilità, se vuoi essere ricordato per aver scritto la storia non esistono cose semplici. Dobbiamo avere lo stesso spirito dell'andata e magari aggiungere anche qualcosa in più visto che siamo in trasferta" ha detto l'attaccante. "Qualificazione in Champions per il prossimo anno? Crediamo nella crescita che stiamo avendo insieme a staff e società. Essere qui per la Lazio è motivo di grande soddisfazione, sappiamo quante responsabilità ci sono dietro queste partite. Duello con Kane? E' bello, mi confronto sempre con i migliori e lui lo è. Negli anni ho incontrato tanti grandi bomber e ho cercato di rubare loro con la massima umiltà. Kane vorrà rifarsi ma ci penseranno i difensori, io vedrò cosa fare davanti" ha aggiunto Immobile.