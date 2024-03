Diretta Bayern Monaco-Lazio ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Lazio è impegnata in casa del Bayern Monaco per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La gara di andata allo stadio Olimpico di Roma è terminata 1-0 per la squadra biancoceleste grazie al rigore trasformato da Ciro Immobile. La formazione di Sarri viene da due sconfitte consecutive in campionato, contro Milan e Fiorentina, mentre i bavaresi sono reduci dal pareggio sul campo del Friburgo nell'ultimo turno di Bundesliga. "Non ho grande emozioni. Qui bisogna arrivare coraggiosi e determinati. La partita sarà durissima, ne siamo consapevoli. Questo ci deve dare spirito di sacrificio e capacità di sofferenza" ha detto il tecnico della Lazio nella conferenza della vigilia.