Diretta Real Madrid-Lipsia ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Real Madrid e il Lipsia si affrontano nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: in palio c'è la qualificazione ai quarti. L'andata in Germania è finita 1-0 per gli spagnoli. I blancos vengono dal pareggio sul campo del Valencia in Liga e sono primi nella classifica del campionato spagnolo mentre i tedeschi hanno vinto in casa del Bochum nell'ultimo turno di Bundesliga e sono quinti nella graduatoria della massima serie tedesca. "I rischi sono quelli di giocare contro un'ottima squadra, il Lipsia ha dimostrato di esserlo già all'andata creando anche le condizioni per vincere, la partita è trappola se non fai le cose per bene, ma noi pensiamo di farle bene" ha detto Carlo Ancelotti nella conferenza della vigilia.