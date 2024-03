Il Real esce tra i fischi: ad Ancelotti basta il pari. Tris del City al Copenhagen

Il Real Madrid esce tra i fischi del Bernabeu dopo il pari in casa contro il Lipsia: la squadra di Ancelotti ha sofferto per tutti i 90 minuti, sottomessa dal gioco dei tedeschi che sono andati vicini al colpaccio. Dopo un primo tempo dominato dalla squadra di Rose, le Merengues passano in vantaggio con Vinicius assistito al meglio da Bellingham. Il Lipsia rientra subito in gara grazie al gol di capitan Orban che di testa, su angolo, mette alle spalle di Lunin. I tedeschi continuano ad attaccare in cerca del gol per andare ai supplementari, sfiorato al 92° da Dani Olmo che colpisce la parte alta della traversa. E' l'ultima azione che chiude la gara, con il Real che si qualifica ai quarti di finale ma che viene fischiato dal suo pubblico, non soddisfatto dalla prestazione. A fine gara, Rudiger ha chiesto scusa ai propri tifosi per la prova offerta andando sotto al settore più caldo del Bernabeu.