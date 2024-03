Atletico, speranza Griezmann. Inter, l'arbitro non evoca un bel ricordo

Atletico Madrid, tre novità dall'inizio contro l'Inter

Griezmann non sarà l'unico volto nuovo in formazione rispetto a quella schierata al Nuevo Mirandilla, visto che anche Savic e Molina dovrebbero partire dall'inizio a discapito di Depay, Paulista e Ñíguez. Con un'altra seduta di allenamenti a disposizione prima del match, ci sarà modo di operare ulteriori valutazioni ma il probabile undici iniziale dovrebbe essere composto da Oblak in porta; Molina, Savic, Witsel, Hermoso e Lino in difesa; Koke, Llorente, De Paul a centrocampo; Griezmann e Morata in attacco. Partirà dalla panchina Barrios. Anche Azpilicueta si è allenato regolarmente mentre Giménez ha svolto lavoro personalizzato.