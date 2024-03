Diretta Arsenal-Porto ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Segui la diretta di Arsenal-Porto su Tuttosport.com

Dove vedere Arsenal-Porto: diretta tv e streaming

La sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Arsenal e Porto è in programma alle 21 all'Emirates Stadium di Londra. Sarà possibile seguire la partita in diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253). Il match sarà inoltre trasmesso in streaming sulla rispettiva applicazione SkyGo.

Arsenal-Porto: le probabili formazioni

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Trossard. Allenatore: Mikel Arteta.

A disposizione: Ramsdale, Cedric, Sweet, Smith-Rowe, Gabriel Jesus, Elneny, Bandeira, Nketiah, Partey, Nelson, Vieira, Zinchenko.

Indisponibili: Martinelli, Tomiyasu, Timber.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Otavio, Wendel; Gonzalez, Varela; Conceicao, Pepé, Galeno; Evanilson. Allenatore: Sergio Conceicao.

A disposizione: Ramos, Cardoso, Zé Pedro, Sanchez, Eustaquio, Grujic, Jaime, Barò, Franco, Borge, Martinez, Taremi.

Indisponibili: Zaidu, Marcano.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Fabio Cardoso, Pepé, Joao Mario.

ARBITRO: Tupin. ASSISTENTI: Danos-Finjean. QUARTO UFFICIALE: Buquet. VAR: Brisard. ASS. VAR: Delajod.

