Napoli-Mondiale per club, se esci ti Cancelo: Barcellona avanti, Juve in Usa

BARCELLONA (SPAGNA) - Il Napoli esce sconfitto da Barcellona. Un 3-1 che costa l'eliminazione dalla Champions League e, soprattutto, l'accesso al Mondiale per Club in programma tra giugno e luglio del 2025 negli Stati Uniti. La squadra di Calzona gioca una partita generosa e sfiora più volte il gol del pareggio che l'avrebbe portata ai supplementari. Può festeggiare la Juventus , che si qualifica alla nuova competizione pur non partecipando alle coppe europee in questa stagione: i 47 punti di ranking Uefa le bastano per diventare la seconda italiana dopo l'Inter a staccare un pass per l'America.

All'Estadi Olímpic Lluís Companys sblocca Fermin Lopez dopo 15' e raddoppia l'ex bianconero Joao Cancelo due minuti più tardi. Riapre i giochi Rrahmani al 30', ma all'83' ci pensa Lewandowski a chiudere i conti. Un successo che tiene in corsa i blaugrana per la stessa competizione del prossimo anno: nel testa a testa con l'Atletico Madrid, la squadra di Xavi farà il tifo per l'Inter.

Barcellona-Napoli: la diretta

1' - Iniziato il match di ritorno degli ottavi di Champions tra Barcellona e Napoli, si riparte dall'1-1 del Maradona

4' - Subito occasione Napoli con Osimhen che a tu per tu con ter Stegen si divora il vantaggio. Il nigeriano era comunque partito in fuorigioco

9' - Ci prova Fermin. Lo spagnolo classe 2003 calcia di poco a lato alla destra di Meret

12' - Ancora Fermin a impensierire il portiere del Napoli. Il centrocampista blaugrana si lancia nell'uno contro uno con Meret, ma soffre la marcatura difensiva e calcia alto

14' - Questa volta non sbaglia! Fermin Lopez firma il vantaggio: 1-0 Barcellona. Il giocatore raccoglie l'assist di Cancelo e calciando nei pressi del dischetto sblocca le marcature

16' - I blaugrana raddoppiano con Cancelo! Contropiede inarrestabile dei padroni di casa, che colpiscono il palo con Raphina e vanno poi a segno con l'ex Juve che si trova al posto giusto al momento giusto

18' - Proteste del Napoli per l'intervento di Christensen su Lobotka: lo slovacco è rimasto a terra dopo lo scontro. L'azione ha visto Osimhen lanciarsi verso la porta avversaria, difesa da Ter Stegen con un grande reazione di piede, ma anche in quella occasione il nigeriano era in offside

18' - L'arbitro ammonisce il difensore danese per il fallo su Lobotka

25' - Ancora Cancelo! Il portoghese si ricava lo spazio per il tiro ma non trova la porta

29' - Il Napoli torna in partita! Rrahmani segna il gol dell'1-2. Il difensore kosovaro riceve palla da Politano e la insacca alle spalle di Ter Stegen.

35' - Di Lorenzo vicino al pareggio! Gli uomini di Calzona non intendono cedere la scena al Barcellona. Il terzino azzurro colpisce di testa e costringe il portiere blaugrana a sbracciarsi.

44' - Ammonito Yamal per fallo su Mario Rui

46' - Giallo anche per Juan Jesus. Il centrale brasiliano decidere di spendere il fallo su Gundogan per impedire la ripartenza del Barca

47' - Spavento Napoli. Grande confusione in area, con il Barcellona che cerca lo spazio per il tiro. Brava la formazione ospite a difendere

Fine primo tempo - Lo aveva detto Xavi prima della gara di andata al Maradona. Barcellona e Napoli sono due squadre simili, con due trascorsi simili e un pronostico da 50 e 50. Non sembrava questa la sorte della gara nella prima mezz’ora di gioco, con i blaugrana in pieno controllo del match e il doppio vantaggio firmato Lopez e Cancelo nel giro di due minuti. Poi il Napoli ha fatto la voce grossa, e dopo aver accorciato le distanze con Rrahmani ha insistito alla ricerca del pareggio. 3-2 il parziale complessivo

Si riparte - Squadre di nuovo in campo

48' - Kvaratskhelia vicino al pareggio! Il georgiano calcia di destro e sfiora il secondo palo alle spalle di Ter Stegen

54' - Il Barcellona risponde con Rafinha! L'esterno brasiliano raccoglie l'assist di Cancelo in area e calcia in porta. Meret respinge

57' - Arrembaggio del Napoli nella metà campo avversaria. Gli uomini di Calzona a caccia del 2-2

61' - Barcellona, si cambia: Fuori Fermín López, dentro Sergi Roberto. Esce anche Christensen, al suo posto Romeu

63' - Ammonito Traore per fallo su Cancelo

64' - Cambio anche per il Napoli: Lindstrom al posto di Politano. Dentro anche Olivera al posto di Mario Rui

67' - Giallo per Olivera. Entrata in ritardo dell'uruguaiano ai danni di Yamal

67' - Meret dice no a Rafinha! Ottima reazione del portiere del Napoli sul tiro del brasiliano

68' - Barcella a segno ma il direttore di gara ferma tutto per fuorigioco. Dopo l'ottima respinta di Meret sul colpo di testa di Lewandowski, Sergi Roberto calcia in porta ma la palla trova la deviazione prima di Araujo e poi di Yamal. Quest'ultimo in posizione irregolare

72' - È il Barcellona a fare la partita adesso. I blaugrana conducono l'assedio contro la difesa azzurra e costringono i difensori ospiti agli straordinari

74' - Ancora Meret a salvare il parziale. Il portiere respinge sul tiro dal limite di Gundogan

78' - Calzona richiama Traore: dentro Raspadori

80' - Lindstrom! Il danese vicinissimo al gol. Il suo colpo di testa sfiora il palo. Si dispera Calzona

82' - Gol del Barcellona! Lewandowski per il 3-1. Il polacco ritrova il doppio vantaggio trasformando un gran servizio di Sergi Roberto

89' - Traversa di Olivera! L'uruguaiano riceve palla da Kvaratskhelia e calciando di prima colpisce il legno. Il Napoli non molla e prova a riaprire la qualificazione. Inclusa quella per il prossimo Mondiale per club

91' - Kvaratskhelia! Gran tiro del georgiano che esce di pochissimo alla destra di Ter Stegen

Finisce qui! Il Barcellona si qualifica ai Quarti di Champions League. Il Napoli porta a casa un’ottima prestazione, ispirato probabilmente dall’altra posta in palio: la qualificazione al Mondiale per Club. Un risultato che strappa dunque un sorriso ad Allegri, ancora in corsa per la prossima e inedita formula del torneo Fifa.