"Atletico-Inter è il momento della vendetta": Simeone infiamma Madrid

"Le parole non servono, servono i fatti: giocheremo una partita importante, contro una rivale che è fra le migliori in Europa, ma ho fiducia nei miei giocatori e nella mia squadra. Con le idee molto chiare. Penso che, fino alla partita contro l'Athletic, abbiamo fatto una stagione molto, molto buona. Abbiamo di fronte l'opportunità di prenderci una rivincita. È l'ora della nostra vendetta, bisogna fare tesoro di quanto accaduto perché è finito il tempo degli errori. Negli ultimi giorni la squadra non ha mantenuto il livello e il calcio non perdona. Quando sbagli, perdi. Speriamo di continuare a crescere. Sabato sera ho passato un brutto momento ma domenica è uscito di nuovo il sole. So quello che ho, ho fiducia nei miei giocatori e conosco la squadra che metterò contro una grande rivale. Faremo bene". Lo ha detto Diego Simeone in conferenza stampa alla vigilia di Atletico-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League.