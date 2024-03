L'Arsenal ai quarti di finale grazie a super Raya: Porto eliminato ai rigori

Arsenal-Porto, la partita

Il Porto arriva a Londra con l'1-0 dell'andata firmato da Galeno al 94' e dopo uno spavento iniziale per l'occasione di Saka, accarezza per due volte il vantaggio con Evanilson. La risposta dei Gunners arriva sul finire del primo tempo, al minuto 41, con Trossard che rimette tutto in equilibrio sfruttando alla perfezione un assist di Odegaard. Nella ripresa gli uomini di Arteta insistono, ma la prima vera chance è dei Dragoni che rischiano il nuovo sorpasso con una gran giocata di Francisco Conceicao. Il finale è dei padroni di casa che con Gabriel Jesus e Saka provano a trovare il raddoppio senza riuscire però a ferire la difesa portoghese. Al 90' è perfetta parità e il match slitta ai supplementari. Nei 30' extra accade poco o nulla e la qualificazione passa per la lotteria dei rigori: decisive le parate di Raya su Wendell e Galeno che regalano i quarti all'Arsenal.