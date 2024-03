Conceicao attacca Arteta: “Insulti alla mia famiglia. Pure Guardiola..."

Conceicao: "Arteta ha insultato la mia famiglia"

L'ex centrocampista ha parlato così nella conferenza stampa post partita di quanto successo con Arteta: “Non è importante quello che dice o non dice, ma si è rivolto alla panchina in spagnolo. Non so se è usanza degli allenatori spagnoli, perché con Guardiola era successa la stessa cosa. Ha insultato la mia famiglia e alla fine gli ho detto 'Stai attento, perché chi ha insultato non è più con noi'. Dovrebbe preoccuparsi di allenare di più e meglio la sua squadra perché ha tante qualità per farlo”.