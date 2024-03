Cancelo, siparietto in diretta tv con Del Piero: "Meno male che..."

Joao Cancelo, autore del 2-0, è intervenuto in diretta tv nel post-partita di Barcellona-Napoli 3-1 . In diretta su Sky Sport, gli occhi del portoghese si sono illuminati quando è arrivato il momento di rispondere alla domanda di Alex Del Piero in collegamento da remoto.

Cancelo, siparietto con Del Piero dopo Barcellona-Napoli 3-1

"Ciao leggenda! Come stai? Tutto bene? È un piacere parlare con te. Meno male che non ho giocato contro di te! Meno male!". Con fatica Del Piero è riuscito a formulare la sua domanda per problemi di sovrapposizione dell'audio: "Siccome avete corso tanto come mai non denunci il minimo segnale di stanchezza?". "Scusami, non ti ho ascoltato" ha replicato e ammesso, sorridendo, Cancelo che ha avuto poi modo di dialogare a distanza con uno dei suoi idoli.

Quante partite ha giocato e cosa ha vinto Cancelo alla Juve

In bianconero nella stagione 2018/2019, Cancelo ha totalizzato 34 presenze, realizzato un gol e firmato 5 assist con la maglia della Juventus vincendo uno scudetto e una Supercoppa Italiana. Un'annata che ha preceduto la cessione al Manchester City dove ha continuato ad arricchire la sua bacheca con diversi trofei.