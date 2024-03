Diretta sorteggio Champions, Europa League e Conference: orario e dove vederli

NYON (SVIZZERA) - Dopo la débâcle di Inter, Napoli e Lazio in Champions League, eliminate agli ottavi rispettivamente da Atletico Madrid, Barcellona e Bayern Monaco, l'Italia si è rifatta in Europa League e in Conference. Milan, Atalanta e Roma, vittoriose rispettivamente su Slavia Praga, Sporting Lisbona e Brighton, hanno conquistato i quarti della vecchia Coppa Uefa mentre la Fiorentina, che ha estromesso dalla competizione il Maccabi Haifa, continua il proprio sogno verso Atene. Oggi a Nyon (Svizzera), si terranno i sorteggi dei quarti di finale e gli accoppiamenti per le semifinale (si capirà anche chi giocherà in casa le finali). Appuntamento alle ore 12 per la Champions, 13 per l'Europa League e 14 per la Conference.