Sorteggi boom: Real-City in Champions, derby e Liverpool in Europa League

NYON (SVIZZERA) - Dopo la débâcle di Inter , Napoli e Lazio in Champions League , eliminate agli ottavi rispettivamente da Atletico Madrid, Barcellona e Bayern Monaco, l'Italia si è rifatta in Europa League e in Conference . Milan , Atalanta e Roma , vittoriose rispettivamente su Slavia Praga, Sporting Lisbona e Brighton, hanno conquistato i quarti della vecchia Coppa Uefa mentre la Fiorentina , che ha estromesso dalla competizione il Maccabi Haifa, continua il proprio sogno verso Atene.

A Nyon (Svizzera), si sono tenuti i sorteggi dei quarti di finale e degli accoppiamenti per le semifinali delle tre competizione euroee: in Champions spicca la sfida stellare tra Real Madrid e Manchester City mentre in Europa League ci sarà il derby italiano tra Milan e Roma, con l'Atalanta che dovrà affrontare il Liverpool di Klopp. In Conference, invece, la Fiorentina pesca il Viktoria Plzen.

Europa League, il sorteggio dei quarti

Le squadre che hanno raggiunto i quarti: Atalanta (Italia), Bayer Leverkusen (Germania), Benfica (Portogallo), Liverpool (Inghilterra), Milan (Italia), Olympique Marsiglia (Francia), Roma (Italia), West Ham (Inghilterra).

Gli accoppiamenti dei quarti

Milan-Roma

Liverpool-Atalanta

Leverkusen-West Ham

Benfica-Marsiglia

Gli accoppiamenti delle semifinali

Benfica/Marsiglia-Liverpool/Atalanta

Milan/Roma-Leverkusen/West Ham