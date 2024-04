Tuchel su Arsenal-Bayern: "Parliamo della migliore squadra della Premier League"

Dopo Mikel Arteta , anche Thomas Tuchel ha presentato in conferenza stampa la sfida in programma domani tra Arsenal e Bayern Monaco . La partita sarà valida per i quarti di finale di Champions League , con i bavaresi che sono focalizzati sul non perdere l'ultimo obiettivo rimasto in stagione. Con il Levrkusen ad un passo dalla Bundesliga e l'eliminazione dalla Coppa di Germania arrivata ad inizio anno, questo doppio confronto rappresenta l'ultima possibilità per Tuchel di lasciare un ricordo positivo al Bayern prima del suo addio.

L'allenatore tedesco ha elogiato così i Gunners ed il lavoro di Arteta: "Avremo bisogno di una prestazione perfetta. L' Arsenal è la migliore squadra della Premier League, è dimostrato dalla classifica e da tutti i dati. Sarà sicuramente una grande prova. Per loro è il secondo anno che giocano costantemente a questo alto livello ed è tutto grazie ad Arteta . Stanno dominando il campionato più difficile del mondo, basta dire questo. Sappiamo che in Champions League abbiamo più esperienza, vogliamo usare questo fattore a nostro favore e trovare più soluzioni per metterli in difficoltà".

Tuchel: "La stagione non è finita, darò tutto per il Bayern"

Tuchel ha quindi fatto un bilancio sulla sua avventura al Bayern Monaco che si concluderà a giugno: "La stagione non è ancora finita, ma posso dire che le critiche sono giuste. In Bundesliga non abbiamo avuto la costanza e la fame necessarie e che tutti si aspettano da noi. Ora in Champions non possiamo sbagliare, cercheremo di portare i tifosi dalla nostra parte per queste partite. Posso assicurare che darò tutto per il Bayern Monaco fino all'ultima partita".

Bayern Monaco, Tuchel: "Quest'anno voglio un risultato diverso"

L'allenatore è tornato sulla sconfitta per 3-0 contro il Manchester City nei quarti di finale della passata stagione: "Vorrei la stessa prestazione da parte della squadra, ma con un un risultato diverso. È stata una sconfitta difficile da digerire, il risultato era buguardo. Abbiamo bisogno di una partita a quel livello". Infine un commento su Harry Kane, pronto a vivere il suo personale North London Derby: "Sono sicuro che ci aiuterà come sempre. Ovviamente è una gara speciale per lui..."