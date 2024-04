Xavi prima di Psg-Barcellona: "Luis Enrique? Credo di averlo aiutato molto"

Il Barcellona è atteso da una trasferta importante in Champions League perché al Parco dei Principi affronterà il Psg di Luis Enrique . Una sfida nella sfida quella tra i due club e i due tecnici perché l'asturiano ha allenato proprio Xavi quando era in blaugrana. Proprio di questo ha parlato l'allenatore in conferenza alla vigilia della gara: "Ho un rapporto incredibile con Luis. Ricordo quei momenti con grande orgoglio".

Xavi ha analizzato la sfida contro il Psg : " Loro hanno una squadra fatta per vincere la Champions League , noi affrontiamo un avversario molto difficile ed entrambi cerchiamo uno stile simile. Possiamo vantare il DNA del Barca : Luis Enrique, Pep o Arteta. Domani cercheremo la stessa cosa, da qui in poi è compito dei giocatori, trovare quello che tanto ci identifica". E sul rapporto con Luis Enrique : " Lo conosco molto bene, ho un ottimo rapporto con lui . Con lui allenatore all'inizio è stato un anno difficile, poi si è raddrizzato in modo incredibile. Inoltre, sapendo che era il mio ultimo anno, speravo che finisse bene e alla fine è stata una grande cosa, un triplete e alzare la Champions League da capitano. Penso di averlo aiutato molto come capitano nelle fasi difficili ".

Sul momento della squadra: "Sì, è un momento chiave. La parola d'ordine dopo essere stati fuori dai quarti di finale per quattro anni è speranza. Possiamo sognare. Pensiamo di essere nel momento migliore della stagione, ma affrontiamo una delle migliori squadre d'Europa, con uno dei migliori allenatori. Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, Vitinha... E lo stesso vale per l'intera forza della squadra. Dobbiamo tenere conto della fase difensiva, ed essere molto brillanti sotto questo aspetto". Poi su Gundogan: "Non darò alcun indizio, ma sarà importante. Giocheranno duelli individuali, le squadre di Luis Enrique sono forse le più intense al mondo. La richiesta è massima, dovremo uscire molto bene da questa pressione. Abbiamo lavorato bene e siamo motivati". In chiusura due parole su Dembelé: "Ci siamo scambiati messaggi dopo il sorteggio e ci siamo detti che ci saremmo visti a Parigi. Ho una grande stima per lui, ha deciso unilateralmente di venire qui, è stata una sfida per lui ed è per questo che penso che siano i favoriti. Ci hanno portato via un grande giocatore in estate".