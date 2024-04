Foden-Valverde, prodezze al Bernabeu: pari show anche tra Arsenal e Bayern

Pari spettacolo al Bernabeu tra Real Madrid e Manchester City con l'andata dei quarti di finale di Champions League terminata sul 3-3. Bastano solo due minuti al City per portarsi in vantaggio grazie a Bernardo Silva che su punizione sorprende un distratto Lunin. La reazione del Real è immediata: al 12° minuto Camavinga prende palla sulla destra, si accentra e lascia partire un sinistro teso che trova la deviazione in porta di Ruben Dias per il gol del pari. Passano solo due minuti e l'asse Vinicius-Rodrygo firma il gol del vantaggio grazie al tocco dell'ex Santos. Nel secondo tempo i ritmi restano sempre alti: la squadra di Guardiola cerca con insistenza il pari e lo trova al minuto 67 grazie a Phil Foden che di sinistro a giro la mette sotto al sette firmando un gol strepitoso. Minuto 71: City ancora avanti, palla a Gvardiol che di destro non ci pensa due volte e da fuori area la mette alle spalle di Lunin. Ma il Real non molla e al 79° arriva ancora il pari: cross di Vinicius e Valverde al volo di destro spiazza Ortega. Il ritorno si giocherà all'Etihad Stadium il 17 aprile.