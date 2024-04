Ancelotti: "Il risultato è giusto. Arbitro non al livello delle due squadre"

MADRID (Spagna) - Spettacolare andata dei quarti di finale al Santiago Bernabeu con il Real Madrid che pareggia in rimonta 3-3 contro il Manchester City. Blancos che ringraziano il gran gol di Valverde dopo che Foden-Gvardiol avevano ribaltato la partita in favore dei Citizens, queste le parole di Carlo Ancelotti a i microfoni di Mediaset: "Questo è stato uno spot per il calcio ma non poteva essere diversamente per tutta la qualità che c'era in campo questa sera. È stata una partita intensa e finché abbiamo potuto tenere il ritmo alto l'abbiamo controllata bene, poi quando abbiamo abbassato un po' il tutto si sono avvicinati e han trovato due gol all'incrocio. Potevamo fare il 3-1 in due occasioni e quello è l'unico rammarico, ma abbiamo giocato alla pari col City e restiamo fiduciosi per il ritorno".