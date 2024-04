Guardiola: "Il gol di Foden? Non male. La Premier League è un macello..."

Pep Guardiola ha commentato il pari di Champions League del suo Manchester City in casa del Real Madrid per 3-3 firmato dalle reti di Bernardo Silva, Foden e Gvardiol. Il tecnico spagnolo ha dichiarato: "E' stata una bella partita, prendiamo il risultato e vinceremo davanti ai nostri tifosi per andare in semifinale. Foden? Non male, ha una qualità incredibile per fare un gol così come ha fatto Gvardiol. Premier? E' un macello perché non c'è mai riposo. Stupito dai giocatori che non si fermano mai a causa di questi ritmi".