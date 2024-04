Diretta Atletico Madrid-Borussia Dortmund ore 21: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

MADRID (SPAGNA) - Supersfida al Civitas Metropolitano: alle ore 21 l'Atletico Madrid ospita il Borussia Dortmund nell'andata dei quarti di finale di Champions League (ritorno martedì prossimo, 16 aprile, al Signal Iduna Park). I Colchoneros, dopo aver chiuso in vetta al Gruppo E davanti a Lazio, Feyenoord e Celtic Glasgow, agli ottavi hanno eliminato l'Inter: dopo la sconfitta dell'andata al Meazza (1-0 siglato Arnautovic), la squadra di Diego Pablo Simeone ha vinto 2-1 in rimonta (Griezmann e Depay hanno rimontato il momentaneo vantaggio ospite firmato Dimarco) in casa conquistando il pass per i quarti ai calci di rigore. Il Borussia Dortmund, invece, è finito nel girone probabilmente più complesso di tutti, ma nonostante ciò è riuscito a qualificarsi come prima forza del raggruppamento scalzando il PSG (secondo) ed eliminando Milan (retrocesso in Europa League) e Newcastle (fuori dalle coppe). Nel primo turno a eliminazione diretta la formazione di Edin Terzic si è invece trovata di fronte gli olandesi del PSV Eindhoven: 1-1 all'andata al Philips Stadion, 2-0 dei tedeschi al ritorno al Signal Iduna Park. Sei i precedenti tra le due formazioni: i primi due ai quarti della Coppa delle Coppe 1965-66, gli altri quattro nella fase a gironi della Champions League 1996-97 e 2018-19. Il bilancio dice 3 successi tedeschi, un pareggio e due vittorie spagnole. Chi tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund uscirà vincitore dalla doppia sfida affronterà in semifinale una tra Barcellona e Psg.