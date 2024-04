"Speriamo di non fare come l'Inter...", Simeone tagliente nel post Champions

Le parole di Simeone dopo Atletico-Borussia

"Fino al minuto 70 abbiamo fatto una bella partita e potevamo andare sul 3-0. Il Borussia ha sfiorato il pareggio all'ultimo. Abbiamo vinto e ora andiamo in Germania con l'attenzione giusta" ha detto Simeone ai microfoni di Sky. Poi, è tornato sull'ottavo contro l'Inter. Anche i nerazzurri, nella gara di andata, come i colchoneros contro il Borussia, non erano riusciti ad ottenere un successo più largo sprecando tantissimo e lasciando aperto il discorso qualificazione. "Abbiamo lasciato 'vivo' il Borussia Dortmund come l'Inter con noi all'andata a San Siro? Ho imparato a soffirire dopo tanti anni all'Atletico. Dovevamo fare il terzo gol ma abbiamo comunque fatto una bella partita. Avremo spazio per correre, soffriremo e speriamo di fare quel gol che l'Inter non è riuscita a fare contro di noi" ha spiegato Simeone.