Sei italiane in Champions, dieci in Europa: sì, è tutto possibile, ecco come

L'Italia attende l'ufficialità del quinto posto nella prossima edizione della Champions League . Un'eventualità sempre più vicina alla realtà grazie anche ai risultati maturati nell'ultimo turno europeo . Avere una squadra in più nella massima competizione per club, e in generale un'italiana in più in Europa, sarebbe un upgrade importante. Ma se di squadre provenienti dall'Italia protagoniste in Champions, Europa League e Conference ce ne fossero addirittura 10?

Dieci italiane in Europa? È possibile!

Un'eventualità complicatissima, ai limiti dell'impossibile, ma comunque verificabile. Per far sì che ciò accada, però, dovrebbero incastrarsi diverse situazioni. Bisognerebbe innanzitutto avere la certezza (che potrebbe già arrivare la prossima settimana) della quinta qualificata in Champions, che porterebbe le italiane in Europa ad un totale di 8 squadre (5 in CL, 2 in EL e 1 in ECL). E le altre 2 come potrebbero rientrare in questa fortunata cerchia?

Per far sì che ciò succeda servirebbe che una tra Atalanta, Roma o Milan vincesse l'Europa League, che la Fiorentina trionfasse in Conference e che le squadre in questione non si qualifichino alle prossime competizioni europee tramite il piazzamento in Serie A o la vittoria della Coppa Italia. Una situazione in cui una tra Atalanta, Roma o Milan dovrebbe cadere vertiginosamente a picco in classifica, diventando la 6ª qualifica in CL con la vittoria dell'EL, e con la Fiorentina che dovrebbe mantenere l'attuale 10° posto. Un'eventualità che porterebbe a giocare in Europa anche il Toro, e con le 10 squadre in questione che, guardando la graduatoria attuale, sarebbero Inter, Milan, Juventus, Bologna, Roma, Atalanta, Napoli, Lazio, Fiorentina e Torino. Difficile, ma non impossibile.