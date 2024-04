Luis Enrique e la rimonta Psg con il Barcellona: "Ne siamo pienamente convinti"

Dopo Xavi , anche Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Psg , gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League . Dopo la sconfitta per 3-2 nella gara d'andata, la squadra francese sarà chiamata a rimontare per assicurarsi il passaggio in semifinale. Un risultato che potrebbe influenzare anche il futuro di Kylian Mbappé, visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

L'allenatore ha analizzato così la sconfitta nella gara d'andata: "Domani sarà una partita un po' diversa, abbiamo avuto il tempo di analizzare e migliorare la nostra prestazione. Penso che il risultato finale non rispecchi quello che avremmo meritato. Il punteggio più giusto era il pari, ma è andata così. Dobbiamo presentare una versione migliore di noi stessi, siamo convinti che cambieremo la situazione. Non perdevamo da 27 partite ed è successo nel giorno sbagliato. Non dobbiamo esasperare questa sconfitta, ma accettarla e prepararci per fare una buona prestazione domani. Vogliamo regalare una grande gioia ai nostri tifosi".

Luis Enrique sicuro: "Passeremo noi"

Luis Enrique ha quindi espresso la sua fiducia per il passaggio del turno: "Tutti i giocatori della mia squadra vogliono vincere, così come tutti quelli che fanno parte del Psg. Questo club non è mai riuscito a qualificarsi dopo aver perso all'andata, ma domani cambieremo la storia. Sarà una partita emozionante con tanti gol e spettacolo. Ho un gruppo di giocatori molto unito e non c'è nessuna forma di egoismo. Sono contento di quello che fanno in campo".

Psg, Luis Enrique: "Il futuro di Xavi non mi riguarda"

Infine un commento su Xavi, suo ex calciatore al Barcellona: "Il suo futuro non mi riguarda affatto. Sono sempre stato trattato bene qui, ma domani farò di tutto per vincere. Xavi è un grande allenatore, i risultati lo dimostrano. Penso che all'andata noi siamo stati nettamente superiori, tranne per quei 25 minuti in cui il Barça ha avuto tre o quattro calci d'angolo con cui ha ribaltato il risultato. I complimenti di Xavi? Gli sono molto grato, ho condiviso tante cose con lui. Da capitano ha sempre avuto un comportamento impeccabile".