Simeone, Borussia Dortmund-Atletico Madrid: "Cinque chiavi per passare"

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Borussia Dortmund-Atletico Madrid , gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League . All'andata gli spagnoli si sono imposti per 2-1 con le reti di De Paul e Samuel Lino. Un risultato che tiene tutto aperto, ma che Simeone vorrà sfruttare per tornare tra le prime quattro d'Europa dopo aver eliminato anche l'Inter agli ottavi.

Simeone si è espresso così sull'atmosfera che si aspetta a Dortmund : "Affrontiamo una squadra che è molto forte in casa e che inizierà con un ritmo alto. Dobbiamo fare come nelle ultime partite di Liga , c'è grande fiducia e stiamo bene. Faremo una bella partita. Le chiavi per passare? Entusiasmo, nervi, entusiasmo, adrenalina, responsabilità....voglio trasmettere tutto questo alla squadra".

Simeone esalta Hermoso: "Può giocare ovunque"

L'allenatore ha quindi parlato delle condizioni di Mario Hermoso, difensore in scadenza e nel mirino anche della Juventus: "L'ho visto molto bene in questi giorni, sta bene. È un giocatore importante e speciale per noi per la capacità di capire perfettamente il gioco e giocare in qualsiasi parte della difesa. Domani deciderò la formazione".

Simeone sul Borussia Dortmund

Quindi un commento sul Borussia Dortmund di Terzic, dopo la vittoria per 2-1 nella gara d'andata: "Hanno giocatori molto forti, anche i più giovani. L'anno scorso hanno fatto una grande stagione, strappando quasi il campionato al Bayern Monaco". Infine sulle motivazioni della sua squadra:"In questi momenti non c'è bisogno di dire niente. Qualsiasi calciatore che è vicino ad essere tra i quattro migliori d'Europa, non c'è stimolo più grande. Dobbiamo giocare come stiamo facendo, poco altro".