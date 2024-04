La brutta e cattiva Superlega, la bella SuperChampions in elegante blu Uefa

Il calcio europeo davanti alla realtà

Ma non era l’Uefa con la sua competizione regina a essere il «garante del modello sportivo europeo»? Forse è il momento che il calcio europeo (e la politica europea, eventualmente) affronti seriamente la realtà, smettendo di raccontarla in modo retorico per meri interessi di mantenimento del potere o anche solo di nicchie di potere. Provare a frenare il calcio iperprofessionistico dei top club europei (che sono sempre quelli e che monopolizzano con rare eccezioni la Champions dagli ottavi in poi) è un’illusione. Aver frenato la Superlega nel 2021 ha comunque portato a una versione assai superleghista della Champions (che però conserva i vecchi difetti). E i soldi che le tv riservavano ai campionati nazionali vengono inevitabilmente risucchiati dai tornei più luccicanti e vendibili, compreso il nuovo Mondiale per club, che attira le stesse critiche nella nuova Champions. Ma è un processo che è già avvenuto in altri sport, dove i campionati nazionali si sono miniaturizzati in nome della globalizzazione dello spettacolo sportivo.