Ancelotti, retroscena Rudiger e i rigori: "Mi sono allontanato un attimo"

MANCHESTER (Inghilterra) - Il Real Madrid di Carlo Ancelotti elimina ai calci di rigore il Manchester City ed accede alle semifinali di Champions League dove affronterà il Bayern Monaco. Proprio sui calci di rigore l'ex allenatore del Milan ha commentato: "I rigori sono una scommessa, ma avevo fiducia nei giocatori. Mi dicevano che avrebbero vinto, Lunin diceva che li avrebbe parati... Alla fine è andata bene. Ho visto tutti i rigori, Volevo allontanarmi un po'. Abbiamo tirato molto bene i rigori e sono rimasto molto sorpreso da Rüdiger. In questa stagione non li avevamo tirato bene".

Sulla partita

"Avevamo iniziato bene, poi hanno giocato e ci hanno messo in difficoltà. Siamo stati calmi e pazienti, alla fine abbiamo vinto. Sono molto orgoglioso della fase difensiva perché non siamo abituati a farla così. Abbiamo occupato gli spazi e siamo stati compatti. Non è facile avere più controllo della partita contro il City, loro sono i campioni - aggiunge - Il gol ci ha fatto chiudere dietro, non avevamo bisogno di giocare in maniera offensiva. È stato un bel gol, abbiamo poi giocato in ripartenza e potevamo sfruttarle meglio".

Lo spirito di sopravvivenza del Real

"Abbiamo visto tante volte questo esercizio con il Real Madrid, che fa emergere qualcosa che nessuno pensava che avremmo avuto. Ai rigori eravamo molto convinti che ci saremmo qualificati. Ovviamente mi piace molto quando vedo un squadra che si sacrifica e lotta, oltre alla qualità... Vincere qui si poteva fare solo così".

Su Guardiola

"Si è congratulato con me per la qualificazione, ci ha augurato buona fortuna, è stato un gentiluomo, come è sempre stato e come è questo club, un club di gentiluomini".

Sulla possibilità di vincere la 15ª Champions League

"Prima pensiamo alla semifinale, negli ultimi tre anni abbiamo giocato col City e sono i migliori in Europa. Batterli è stata un'opportunità per vincere un'altra Champions".