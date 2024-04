Guardiola e City-Real: "Fa male, fosse stato un altro sport non avremmo perso"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il quadro delle semifinaliste di Champions League è completo: oltre a Psg e Borussia Dortmund, che hanno eliminato rispettivamente Barcellona e Atletico Madrid, a giocarsi la coppa dalle grandi orecchie saranno anche Bayern Monaco e Real Madrid. Ai bavaresi è bastata una rete di Kimmich per estromettere dalla competizione l'Arsenal, mentre i Blancos di Carlo Ancelotti sono dovuti passare per la lotteria dei rigori. Dopo lo spettacolare 3-3 della gara d'andata al Santiago Bernabeu, la sfida dell'Etihad Stadium si è chiusa sull'1-1, con De Bruyne che nella ripresa ha risposto al momentaneo vantaggio ospite firmato Rodrygo al 12'. Nonostante i tempi supplementari il risultato non si è schiodato dalla parità pertanto a decidere il passaggio del turno sono stati i tiri dal dischetto. Dopo l'errore di Modric per gli ospiti, a "tradire" i Citizens sono Bernardo Silva e il grande ex Mateo Kovacic, che si fanno ipnotizzare da Lunin. Ancelotti esulta, Guardiola saluta con un po' di amaro in bocca: "È il calcio. In un altro sport avremmo vinto , ma il calcio ha questa cosa meravigliosa. Giocare come abbiamo fatto noi, bloccarli, creare occasioni... non abbiamo chiesto di vincere 4-0, ma essere noi stessi e lo abbiamo fatto".