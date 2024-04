Bellingham-Ancelotti, quel dialogo prima della partita: "Boss, sei stanco?"

MANCHESTER (Inghilterra) - Partita di gran sacrificio per Jude Bellingham all'Etihad Stadium di Manchester nel successo ai calci di rigori del suo Real Madrid contro il City ai quarti di finale di Champions League. Il giocatore britannico ha mostrato sangue freddo dal dischetto quando è stato il suo turno, le sue parole nel post-partita: "Neanche nei miei sogni. Non solo per la prestazione e i gol, ma anche per la sensazione che giochi per il club. È proprio quella sensazione ogni giorno in cui indossi il logo del Real Madrid e sei grato di essere lì. Che possa continuare a lungo e, spero, altre notti come queste”.