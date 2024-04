Ancelotti: “Bellingham e Real non al loro livello. Kroos? Inutile parlarne”

MONACO (Germania) - Grazie al rigore trasformato da Vinicius Junior all'82' (doppietta per il brasiliano) il Real Madrid ha evitato la sconfitta a casa del Bayern Monaco pareggiando per 2-2 l'andata della semifinale di Champions League. Le parole di Carlo Ancelotti nel post-partita a Sky Sport: "Avevamo più energie di loro nel finale siamo soddisfatti a metà. Il Bayern ha giocato al suo meglio, noi no, abbiamo avuto della pause. Nel 1° tempo un po' troppo passivi a difendere e un po' lenti nel gioco, casualità appena abbiamo iniziato a giocare bene ci hanno fatto 2 gol. Questo è il calcio, siamo stati bravi a reagire, quelli che sono entrati sono stati bravi a mettere un po' di energia e portiamo a casa un buon pareggio anche se è ancora tutto aperto".