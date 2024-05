Il Dortmund stende il Psg: Mbappé resta a secco, Fullkrug gol, Luis Enrique ko

Il Borussia Dortmund conquista una vittoria fondamentale nel match d'andata delle semifinali di Champions League. La squadra di Edin Terzic sfrutta al meglio il fattore campo disputando una gara di carattare, qualità e anche sacrificio al Signal Iduna Park, battendo di misura, per 1-0, il Psg di Mbappé. Trascinata dal pubblico di casa i tedeschi mantengono per tutto il match ritmi elevatissimi mettendo in difficoltà gli uomini di Luis Enrique in più di un'occasione. Dopo una prima mezzora molto equilibrata al 36' è il Dortmund a passare in vantaggio grazie alla combinazione in velocità tra Schlotterbeck e Fullkrug: il lancio del centrale è illuminante e il bomber classe '93 (16° gol stagione per lui) dopo aver staccato sullo scatto Lucas Hernandez (che nel tentativo di respingere il tiro si farà male lasciando poco dopo il campo) sblocca il risultato superando Donnarumma.

Doppio palo Psg, occasioni Fullkrug... Nella ripresa i campioni di Francia provano a reagire e al 51' la doppia occasione per Mbappé e Hakimi è clamorosa ma il doppio palo interno colpito dal francese e dal marocchino salva il Borussia. Non finisce qui perché al 56' il pallone buono ce l'ha Fabian Ruiz ma il colpo di testa dell'ex Napoli finisce sul fondo. Luis Enrique in panchina non crede ai propri occhi ma al 60' è il Dortmund ad andare a un passo dal raddoppio: lo scatto di Sancho sulla destra è impressionante poi il passaggio per Fullkrug è perfetto ma la conclusione volante dell'attacante termina altissima. Luis Enrique a questo punto prova a cambiare qualcosa: spazio per Kolo Muani per Barcola ma è ancora Fullkrug al 66' a sfiorare di testa il 2-0. Nel Borussia tra i migliori c'è sicuramente Adeyemi: il giovane 22enne tedesco garantisce velocità e qualità al Dortmund, saltando molto spesso l'uomo e dando soluzioni offensive diverse alla sua squadra.

... poi Dembélé spreca due chance clamorose! Al 71' il Psg torna a farsi vedere in attacco: Mbappé trova splendidamente Dembélé in area ma Kobel è bravissimo ad allargare le braccia chiudendo lo specchio della porta. Passano 9' ed è ancora l'ex Barcellona ad avere il pallone perfetto per il pari ma dall'interno dell'area manda la palla incredibilmente in curva. Il Dortmund però non sta a guardare e all'84' con Brandt ha l'occasione d'oro per il raddoppio ma il salvataggio in scivolata di Marquinhos è provvidenziale e salva il Psg. Nel finale il Psg prova l'assalto per cercare il pari ma la difesa tedesca controlla senza rischiare troppo e conquistando una vittoria importantissima. La qualificazione per la finalissima di Wembley, in ogni caso, si deciderà nel match di ritorno, il prossimo 7 maggio a Parigi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA