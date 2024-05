Donnarumma vuole il Triplete e chi l'ha vinto lo promuove: "Tiene su il Psg"

DORTMUND (Germania) - Il Paris Saint-Germain è uscito sconfitto 1-0 dal Westfalenstadion di Dortmund nell'andata della semifinale di Champions League contro il Borussia, ma il sogno di conquistare il Triplete è ancora vivo. I parigini hanno già vinto il titolo e sono in finale di coppa nazionale, ora manca la rimonta da fare in casa. Gigio Donanrumma è stato tra i protagonisti dei parigini nel evitare che i padroni di casa allargassero il gap nel punteggio, il portiere della Nazionale ha commentato così la sconfitta con ottimismo in vista del ritorno al Parco dei Principi: "Peccato perché abbiamo creato tantissime occasioni che potevamo sfruttare meglio, però abbiamo ancora una partita da giocare in casa con il nostro pubblico e siamo tutti arrabbiati per il risultato, ma positivi per il ritorno. In Champions ogni minima occasione va sfruttata (riferendosi ai 2 pali del Dortmund, ndr), abbiamo fatto un'ottima partita e siamo consapevoli che possiamo andare in finale".