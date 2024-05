Psg-Borussia, Luis Enrique: “Fallimento eliminazione? La vita andrebbe avanti”

Il Psg dovrà rimontare la sconfitta rimediata al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund per staccare il pass per la finale di Champions League . All'andata la squadra di Terzic ha avuto la meglio grazie al gol di Fullkrug. Luis Enrique ha presentato la semifinale in conferenza stampa alla vigilia del match.

Psg-Borussia Dortmund, la conferenza di Luis Enrique

L'allenatore del Psg ha presentato la sfida con estrema umiltà: "Se le cose dovessero andare male, dovremo essere pronti. Abbiamo passato tutta la stagione a parlare delle partite con i giocatori. Gli ho detto di non lamentarsi se si sbaglia in campo. Ma anzi, di continuare a restare in partita. L'eliminazione sarebbe un fallimento? La vita andrebbe avanti, ci sarebbe lo stesso il sole a Parigi". Poi ha aggiunto: "In caso di sconfitta da sportivo applaudirei l'avversario anche se non se lo meriterebbe. Ci congratuleremo con lui e il giorno dopo saremo assolutamente disgustati. Ma saremo orgogliosi di dire: ‘Ci rialzeremo, ci rifaremo l'anno prossimo'". Infine sull'approccio al match: "L'obiettivo non è vincere di due gol, ma vincere la partita. Se dovessimo segnare due reti molto velocemente, sappiamo che l'avversario dovrà reagire. Gonçalo Ramos titolare? Ho piena fiducia in tutti i miei giocatori. Chiunque può iniziare la partita dal primo minuto".