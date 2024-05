"C'è un prima e un dopo Ronaldo": Ancelotti, citazione su Cristiano in conferenza

Ancelotti: "Al Real c'è un prima e un dopo Ronaldo"

A ormai quasi dieci anni dalla Décima, Ancelotti si è espresso sull'evoluzione del Real Madrid: "La squadra che ha vinto la Décima nel 2014 è in parte ancora qui. Chiaramente non ci sono tutti perché il tempo passa, ma il gruppo ha gestito molto bene questo ricambio generazionale. La base della squadra è sempre gestita da giocatori come Nacho, Modric, Carvajal... grazie a loro i giovani imparano come comportarsi in un club come il Real Madrid. È una fase che è iniziata molto tempo fa dopo la partenza di Cristiano Ronaldo".