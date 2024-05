“Disastrosi, elementari e pasticcioni”: flop totale Psg, Capello durissimo

"Tanti errori del PSG, ha lasciato libero Hummels di saltare, non si può. E poi gli errori nelle conclusioni, quasi tutte pasticciate. Poi i pali ci sono... 7 sono tanti fra andata e ritorno, c'è un po' di sfortuna che ha condannato. Ma non si può giocare solo gli ultimi 25 minuti, Luis Enrique doveva fare qualche cambio prima". Lo ha detto Fabio Capello negli studi di Sky Sport dopo la vittoria del Borussia Dortmund in casa del Psg nella semifinale di ritorno di Champions League .

Psg-Borussia, il commento di Capello

I tedeschi hanno raggiunto la finalissima di Wembley, con i parigini che invece hanno rimediato una grandissima delusione. "Mbappé non ha fatto tanto ma qualche giocata sì, è mancata la fascia destra: Hakimi e Dembelé sono stati disastrosi, non hanno messo un solo pallone dentro pericoloso. Ho visto cose troppo elementari nel primo tempo, nella ripresa sono entrati giocatori più vivi e si è visto un PSG diverso, ma prima veramente troppi giocatori con colpi elementari. Poi il Dortmund ha avuto un po' di fortuna, non si può dire di no" ha detto Capello.