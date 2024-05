Di Canio ridicolizza Dembélé: “Sembra al parco”. Poi l’appello alle italiane

Dopo l'1-0 dell'andata firmato Füllkrug al Signal Iduna Park, il Borussia Dortmund sbanca anche il Parco dei Principi grazie al colpo di testa dell'eterno Hummels e conquista la finale di Champions League in programma il 1° giugno a Wembley (Londra). Proprio lì i gialloneri sfidarono il Bayern Monaco nell'ultimo atto del 2013 perdendo 2-1. Disastro totale per i francesi che tra andata e ritorno hanno colpito ben sei pali non riuscendo però mai a trafiggere Kobel. Analizzando la gara di ritorno, dagli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio commenta: "Ci sono state 8-9 situazioni in cui i giocatori del Psg sono arrivati timidi, Ramos è stato timido e molle, non ha mai fatto parare il portiere. Poi l'ultima palla di Mbappé, che l'ha sì parata il portiere ma di solito lui buca la rete... Sono andati con tanti attaccanti ma è mancata cattiveria e cinismo".