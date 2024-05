Al Khelaifi fuori controllo, gelo sul giornalista: “Ma che domande fai?”

Il Psg è stato eliminato dalla Champions League con la doppia sconfitta contro il Borussia Dortmund e la rabbia di Al Khelaifi si è riversata poi in zona mista. Il presidente qatariota, infatti, è intervenuto a parlare con i media al termine della gara e se n'è andato dopo una domanda sul futuro di Luis Enrique postagli da un giornalista.

Psg, reazione Al Khelaifi

Nasser Al Khelaifi ha risposto in modo duro al giornalista: "Che razza di domanda è? Onestamente, lei si intende di calcio?". Il tutto fissandolo con lo sguardo truce e poco amichevole prima di abbandonare l'intervista. Nonostante l'eliminazione in Champions il presidente dei parigini aveva già risposto in precedenza a una domanda sul futuro del tecnico.